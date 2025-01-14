Байден: США укрепили позиции без новых войн за последние 4 года

По словам американского лидера, сейчас альянсы Вашингтона стали гораздо крепче.Уходящий президент США Джо Байден, произнося заключительную внешнеполитическую речь, похвалил себя и свою команду за укрепление позиций страны в гонке за мировое лидерство.