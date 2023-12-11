Архангельская область в Индексе «Административное давление»: показатели улучшаются

7 декабря в регионе состоялся круглый стол, организованный бизнес-уполномоченным Иваном Кулявцевым во взаимодействии с коллегами из аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
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