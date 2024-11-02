Петр Банников поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

1 ноября 2024 года в Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня образования института судебных приставов в России.
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