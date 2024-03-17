Поездка на поезде в Эфиопии — нужно ли брать к билету автомат Калашникова?

Вопрос, скорее всего, риторический — Ак-47 определенно не будет лишним в описываемых условиях. На определенных локациях пассажирские вагоны массово атакуют местные жители, забрасывая проходящие мимо составы камнями.
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