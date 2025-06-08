Куриные котлеты с овощами в духовке: идеальное легкое блюдо на лето

Совсем не обязательно строго ограничивать рацион, чтобы поддерживать форму, даже находясь дома. Шеф-повар предложил отличный вариант полезного и вкусного блюда — диетические куриные котлеты, которые можно смело включать в меню при похудении.
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