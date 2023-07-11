"Ликвидировать диаспоры мигрантов и высылать их страны с лишением гражданства". Курганский губернатор взбунтовался

Николай Кузнецов

Так ваши же соотечественники и наши коррумпированные чиновники своими действиями восстанавливают народ против вас. Раньше жили все по большей части мирно, а как от вас стали приезжать кто попало, так и начались раздоры. А наши чиновники этому попустительствуют. Мне одинаково, что узбек, что русский, если они люди, а не сволочи. И кстати, у вас, в республиках, вас восстанавливают против русских, и давно уже. Разве не так? Нас разделяют уже давно, начав с вас.