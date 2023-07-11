ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Пока есть здравомыслящие люди в политике, которые видят проблемы и о них заявляют публично, значит не все потеряно.
"Ликвидировать диаспоры мигрантов и высылать их страны с лишением гражданства". Курганский губернатор взбунтовался
Комментарии
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Валерий Протасов
Да и тогда ещё неизвестно, проснётся ли она?
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39 мин.
Николай Кузнецов
Так ваши же соотечественники и наши коррумпированные чиновники своими действиями восстанавливают народ против вас. Раньше жили все по большей части мирно, а как от вас стали приезжать кто попало, так и начались раздоры. А наши чиновники этому попустительствуют. Мне одинаково, что узбек, что русский, если они люди, а не сволочи. И кстати, у вас, в республиках, вас восстанавливают против русских, и давно уже. Разве не так? Нас разделяют уже давно, начав с вас.
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36 мин.
Владислав Владислав
Отлично Шумков предложил, выгонять надо малограмотных мигрантов. А диаспоры нужно разогнать.
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1 мин.
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