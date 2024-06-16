Страна и люди
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Страна и люди

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"Зловещая сила"

"Зловещая сила"

"Зловещая сила"В итоговом коммюнике саммита G7 Китай упоминался 28 раз, пишет The New York Times. Однако в отличие от недавнего прошлого, когда к КНР относились как партнёру, почти во всех упоминаниях Пекин фигурировал как некая зловещая сила, аналогичная России.

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