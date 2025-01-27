Кардиолог рассказала, кому грозит внезапная остановка сердца

От этого смертельного состояния не застрахован никтоВрач-кардиолог Ольга Козлова рассказала о том, что внезапная остановка сердца может угрожать каждому человеку,однако снизить риск сердечного приступа возможно.
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