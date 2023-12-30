Товары заблокируют на кассах. Если они контрафактные или просроченные

Россия внедрит систему блокировки продажи просроченных и нелегальных товаров на кассах магазинов к 2024 годуС 1 апреля 2024 года в России вводится новый механизм блокировки продажи просроченных и нелегальных товаров на кассах магазинов.
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