Население Украины в большинстве своем русское, однако правительство страны по указке Запада пытается подавить эти родственные связи, отправляя людей на бойню, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
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