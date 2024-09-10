МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 399 подписчиков

Потеря русскими Селидово – в огромном котле 11 тысяч солдат: ВСУ в центре Нью-Йорка – лучшие бригады в ловушке. "Пробит" Невельской "мешок"

Потеря русскими Селидово – в огромном котле 11 тысяч солдат: ВСУ в центре Нью-Йорка – лучшие бригады в ловушке. "Пробит" Невельской "мешок"

Фото: Freepik.com105,7K прочтений Сегодня Новость о том, что русским пришлось отойти от Селидово была встречена с печалью и тревогой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх