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«Солдат первичен на войне»: Пригожин осудил публичную критику своих бойцов командирами

«Солдат первичен на войне»: Пригожин осудил публичную критику своих бойцов командирами

Предприниматель Евгений Пригожин призвал разрешить обоснованную критику Министерства обороны РФ и осудил публичную дискредитацию командирами своих бойцов.

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