© Telegram-канал 112Находящийся в международном розыске криминальный авторитет Рубен Татулян, известный как «теневой король» Сочи по прозвищу Робсон, попал на видео в Ереване.
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