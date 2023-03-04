Андор Шандор в интервью Parlamentní listy заявил, что украинская армия терпит неудачи несмотря на наличие западной техникиЭкс-глава военной разведки Чешской республики Андор Шандор сообщил, что ВСУ терпят неудачи в зоне боевых действий спецоперации.