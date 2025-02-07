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test mazurok

1 подписчик

❗️Возле посёлка Октябрьское легковушка столкнулась с грузовиком. По словам очевидцев, причина аварии — «каша» на дороге Помимо этого, недалеко от посёлка Октябрьское легковушка улетела в кювет.

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