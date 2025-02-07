❗️Возле посёлка Октябрьское легковушка столкнулась с грузовиком. По словам очевидцев, причина аварии — «каша» на дороге Помимо этого, недалеко от посёлка Октябрьское легковушка улетела в кювет.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️Возле посёлка Октябрьское легковушка столкнулась с грузовиком. По словам очевидцев, причина аварии — «каша» на дороге Помимо этого, недалеко от посёлка Октябрьское легковушка улетела в кювет.