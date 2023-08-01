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«Ювентус» отдал вратаря Гори в аренду «Монце». В прошлом сезоне он играл за «Перуджу»

«Ювентус» отдал вратаря Гори в аренду «Монце». В прошлом сезоне он играл за «Перуджу»

27-летний итальянец будет играть за красно-белых на правах аренды до 30 июня 2024 года. Гори перешел в «Ювентус» в 2020 году, но не провел за туринцев ни одного матча, выступая в аренде в «Пизе», «Комо» и «Перудже».

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