Мэрия Москвы заменила 48 тысяч лифтов за 14 лет: обновление продолжается

В Москве с 2011 года успешно заменили около 48 тысяч лифтов в многоквартирных домах. Петр Бирюков, заммэра по вопросам ЖКХ, рассказал о программе, направленной на повышение безопасности и комфорта, с использованием нового отечественного оборудования.