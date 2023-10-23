Проходимость «заряженной» версии пикапа Toyota Hilux GR Sport стала намного лучше: раскрыты подробности об обновлении авто

Для европейского рынка Toyota Hilux 2024 в исполнении GR Sport будет доступна с рядом обновлений. Как стало известно, были проведены модернизации в технической части, за счет чего удалось существенно увеличить показатели проходимости.
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