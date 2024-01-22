Никитин поручил решить проблему с мусором на двух площадках в Нижнем Новгороде

Остальные жалобы горожан на переполненные контейнерные площадки пока не отработаны.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил ответственным службам разобраться с проблемой мусора на двух площадках в Нижнем Новгороде.
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