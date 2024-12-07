"Взяли Крым, поигрались, не получилось — отдайте взрослым. И Донбасс отдайте, и Причерноморье".Андрей Бочаров — о желании Киева завершить конфликт на "границах 1991 года":"С полуторалетним лагом до них доходит реальность, в которой они оказались — никаких границ 1991 года.