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Япония разработает нефтяные маршруты в обход Ормузского пролива

Япония разработает нефтяные маршруты в обход Ормузского пролива

ТОКИО, 26 августа, ФедералПресс. Кабинет министров Японии намерен утвердить обновленную стратегию энергетической безопасности, которая предусматривает выделение средств на развитие альтернативных каналов поставок нефти с Ближнего Востока, минуя Ормузский пролив.

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