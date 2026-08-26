Япония разработает нефтяные маршруты в обход Ормузского пролива

ТОКИО, 26 августа, ФедералПресс. Кабинет министров Японии намерен утвердить обновленную стратегию энергетической безопасности, которая предусматривает выделение средств на развитие альтернативных каналов поставок нефти с Ближнего Востока, минуя Ормузский пролив.
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