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Невилл про Онана и Хейлунда в «МЮ»: «Нервничаю, что два новичка на ключевых позициях»

Невилл про Онана и Хейлунда в «МЮ»: «Нервничаю, что два новичка на ключевых позициях»

«В АПЛ, будучи вратарем «Манчестер Юнайтед», к тебе гораздо больше внимания, чем к любому другому игроку в английском футболе.

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