Bandai Namco рассказала о грядущих новинках второго сезона Tekken 8 В зимнем обновлен...

Bandai Namco рассказала о грядущих новинках второго сезона Tekken 8В зимнем обновлении появится новый долгожданный фоторежим, дополнительные возможности кастомизации персонажей, специальный Боевой пропуск на 30-летие серии и многое другоеЧитать дальше → источник#Tekken_8 #Боевой_пропуск.
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