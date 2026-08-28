Изменились условия допуска российских и белорусских фигуристов к серии Гран-при

Спортсмены со статусом нейтральных смогут претендовать на попадание в список запасных только при условии выступления на других турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) и при наборе минимального необходимого балла.
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