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Рецепт осеннего блюда: «Капуста с острым мёдом»

Рецепт осеннего блюда: «Капуста с острым мёдом»

Капуста больше не скромный гарнир: осенью 2026 года её запекают до дымных краёв и подают с острым мёдом, хариссой и кремовым соусом.

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