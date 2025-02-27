ВСУ атаковали Белгородскую область: 1 погиб, 1 пострадал, 77 дронов задействовано

ВСУ атаковали девять районов Белгородской области, применив 34 боеприпаса и 77 дронов. Губернатор Гладков сообщил о погибшем и раненом в Грайвороне, а также о значительных повреждениях в населённых пунктах региона.
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