Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 903 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Потемкин
    Дык нет других то. Ни людей, ни мнений.Миру нужно новое ...
  • Игорь Васиков
    Стрёмно для такого человека как глава правительства Индии встречаться с нелигитимным просроченным лузером украины...Wion: Моди в конц...
  • Валера Морозов
    Герой России, генерал армии! Е- мое, там порядочные, вообще, есть? За что героем стал? Супер бардак. Страна вразнос.ФСБ: экс- замглав...

Глава Челябинска Наталья Котова собрала оперативный штаб по ситуации с ливнями

Глава Челябинска Наталья Котова собрала оперативный штаб по ситуации с ливнями

На повестке вопросы с очисткой ливневок, сбор упавших веток, откачка воды из зон затоплений. Коммунальные и дорожные службы Челябинска приведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, которая по прогнозам синоптиков продлится несколько дней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх