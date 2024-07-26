Глава Челябинска Наталья Котова собрала оперативный штаб по ситуации с ливнями

На повестке вопросы с очисткой ливневок, сбор упавших веток, откачка воды из зон затоплений. Коммунальные и дорожные службы Челябинска приведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, которая по прогнозам синоптиков продлится несколько дней.