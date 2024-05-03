Алла Пугачева больше не считает свою дочь Кристину Орбакайте великой певицей

Певица Алла Пугачева назвала на стоящих артисток. Артистка хоть и живет уже больше двух лет за границей, а прямо сейчас отдыхает на Кипре вместе с семьей, однако внимательно следит за всем, что происходит в России.
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