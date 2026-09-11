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Татарстанда яшәүче 36 меңнән артык кеше «Мобиль сайлаучы» системасында теркәлгән

Бүгенге көнгә Татарстанда 36 680 кеше Россия Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда «Мобиль сайлаучы» механизмы ярдәмендә тавыш бирергә җыена.

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