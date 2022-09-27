"Собрал вещи и помчал": увиденное в Ливадии реально "поразило" людей - кадры

Жители Приморья поделились кадрами из Ливадии, которые реально поразили многих пользователей. Как пояснили очевидцы, погодные условия здесь значительно улучшились, а отдыхающие понемногу начинают возвращаться.
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