Как поздравить верующих с Успением Пресвятой Богородицы: божественные открытки и чистые поздравления Алёна ЮрьеваУспение Пресвятой Богородицы, один из великих христианских праздников, празднуется каждый год 28 августа в православной традиции.
Как поздравить верующих с Успением Пресвятой Богородицы: божественные открытки и чистые поздравления Алёна ЮрьеваУспение Пресвятой Богородицы, один из великих христианских праздников, празднуется каждый год 28 августа в православной традиции.
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