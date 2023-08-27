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Как поздравить верующих с Успением Пресвятой Богородицы: божественные открытки и чистые поздравления

Как поздравить верующих с Успением Пресвятой Богородицы: божественные открытки и чистые поздравления

Как поздравить верующих с Успением Пресвятой Богородицы: божественные открытки и чистые поздравления Алёна ЮрьеваУспение Пресвятой Богородицы, один из великих христианских праздников, празднуется каждый год 28 августа в православной традиции.

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