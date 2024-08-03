Губернатор Воробьев рассказал о поддержке подмосковных сельхозпроизводителей

ИСТРИНСКИЙ РАЙОН, 3 августа, ФедералПресс. В деревне Дубровское Истринского района Московской области в девятый раз проходит Сырный фестиваль, который уже успел стать знаковым событием в мире гастрономии.
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