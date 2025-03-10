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Царьград

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Были ещё 13: Маньяк из Подмосковья, заскучавший в тюрьме, сознался в новых убийствах

Были ещё 13: Маньяк из Подмосковья, заскучавший в тюрьме, сознался в новых убийствах

Приговоренный к пожизненному серийный убийца Владимир Миргород признался ещё в 13 преступлениях, которые он совершил 20 лет назад в Москве и Подмосковье.

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