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Парламентская газета

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В Госдуме предложили уменьшить затраты инвесторов

Уменьшить для инвесторов затраты на проведение госэкспертизы проектной документации, упростить возможность вносить изменения в соглашения о защите и поощрении капиталовложений и продлить стабилизационную оговорку для проектов, которые реализуют с применением наилучших доступных технологий, — такие поправки в закон о защите и поощрении капиталовложений депутаты Госдумы подготовили совместно с Минэкономразвития и планируют внести на рассмотрение палаты 19 февраля, рассказал «Парламентской газете» один из авторов инициативы, председатель комитета Максим Топилин.

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