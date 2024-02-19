В Госдуме предложили уменьшить затраты инвесторов

Уменьшить для инвесторов затраты на проведение госэкспертизы проектной документации, упростить возможность вносить изменения в соглашения о защите и поощрении капиталовложений и продлить стабилизационную оговорку для проектов, которые реализуют с применением наилучших доступных технологий, — такие поправки в закон о защите и поощрении капиталовложений депутаты Госдумы подготовили совместно с Минэкономразвития и планируют внести на рассмотрение палаты 19 февраля, рассказал «Парламентской газете» один из авторов инициативы, председатель комитета Максим Топилин.