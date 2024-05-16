Ученые выяснили что рухнуло на ферму жителя Канады

Гигантский кусок космического мусора рухнул на ферму жителя Канады в провинции Саскачеван. Ученые предполагают, что это может быть часть обшивки ракеты или космического корабля компании SpaceX, пишет focus.
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