Основатели кинокомпании «Водород» займутся продюсированием сериалов

Основатели кинокомпании «Водород», продюсеры Александр Андрющенко и Михаил Врубель, и Антон Сиренко, экс-гендиректор российского офиса Sony Pictures, займутся продюсированием сериалов, сообщают «Ведомости».
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