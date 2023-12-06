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Свежие комментарии

  • Рауф Растов
    Образно выражаясь, вредить можно не только активно высеивая сорняки на полях медийно-информационного пространства наш...Актёра не пустили...
  • star
    Почему в СМИ,ТВ,интернете в основном орудуют либералы,псевдопатриоты,где настоящие патриоты со своими песнями ,стихам...Актёра не пустили...
  • star
    почему в СМИ.тАктёра не пустили...

Актёра не пустили на гос. телеканал из-за российского флага. Скандал на "России-1" поверг соцсети в шок

Актёра не пустили на гос. телеканал из-за российского флага. Скандал на "России-1" поверг соцсети в шок

На днях на нашем государственном телевидении приключился, я бы сказал, довольно постыдный и в какой-то мере показательный инцидент.

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Комментарии
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star
почему в СМИ.т
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16 час.
star
Почему в СМИ,ТВ,интернете в основном орудуют либералы,псевдопатриоты,где настоящие патриоты со своими песнями ,стихами,почему их не пускают в информационное поле,замалчивают,задвигают,троллят(яркий пример -любимый народом Шаман)Почему пустили лорак,шепелева,крида,басту?ЦЕНЗУРУ по законам военного времени.И прав автор с таким подводом лет через тридцать мы получим СМУТУ,из которой мы еще до конца не выбрались,наследие ельцина,чубайса,собчак
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16 час.
Рауф Растов
Образно выражаясь, вредить можно не только активно высеивая сорняки на полях медийно-информационного пространства нашей страны.  С таким же успехом можно вредить, не давая взращивать на них культурные растения.
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7 час.

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