Актёра не пустили на гос. телеканал из-за российского флага. Скандал на "России-1" поверг соцсети в шок

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Почему в СМИ,ТВ,интернете в основном орудуют либералы,псевдопатриоты,где настоящие патриоты со своими песнями ,стихами,почему их не пускают в информационное поле,замалчивают,задвигают,троллят(яркий пример -любимый народом Шаман)Почему пустили лорак,шепелева,крида,басту?ЦЕНЗУРУ по законам военного времени.И прав автор с таким подводом лет через тридцать мы получим СМУТУ,из которой мы еще до конца не выбрались,наследие ельцина,чубайса,собчак