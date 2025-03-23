США пригрозили Ирану военными действиями

США могут прибегнуть к военным действиям против Ирана, если появится такая необходимость. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, добавив, что Соединенные Штаты стремятся к мирному урегулированию.
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