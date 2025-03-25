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Новое устройство обеспечивает прямую связь между множеством квантовых процессоров

Новое устройство обеспечивает прямую связь между множеством квантовых процессоров

В прошлом эта группа исследователей из Массачусетского технологического института уже спроеклировала квантовый вычислительный модуль, позволяющий посылать фотоны с данными в обоих направлениях вдоль волновода.

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