Марко Рубио отверг присоединение США к Международному суду

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америка никогда не присоединится к Международному уголовному суду, его юрисдикция не распространяется на граждан США, сообщил он во время мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.
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