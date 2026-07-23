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Царьград

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Марко Рубио отверг присоединение США к Международному суду

Марко Рубио отверг присоединение США к Международному суду

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америка никогда не присоединится к Международному уголовному суду, его юрисдикция не распространяется на граждан США, сообщил он во время мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

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