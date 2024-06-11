Собянин: С начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов

Часть объектов возводят при помощи инвесторов В Москве с 2011 года было возведено более 200 спортивных объектов, включая как крупные профессиональные сооружения, так и физкультурно-оздоровительные комплексы районного значения.
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