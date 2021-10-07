Финский Минздрав записал видео о вакцинации против коронавируса на русском языке

Молодёжи, также как взрослым и пожилым людям, следует прививаться от коронавируса. Об этом на странице Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии в Facebook заявила главврач Ханна Нохинек, видео было переведено на русский язык.
Молодёжи, также как взрослым и пожилым людям, следует прививаться от коронавируса. Об этом на странице Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии в Facebook заявила главврач Ханна Нохинек, видео было переведено на русский язык.
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