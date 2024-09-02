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Парламентская газета

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Путин заявил, что Хрущев в 1954 году фактически подарил Крым Украине

Путин заявил, что Хрущев в 1954 году фактически подарил Крым Украине

Советский лидер Никита Хрущев в 1954 году фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР. Об этмо Президент России Владимир Путин заявил в интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.

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