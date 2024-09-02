Советский лидер Никита Хрущев в 1954 году фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР. Об этмо Президент России Владимир Путин заявил в интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии