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ГТРК Татарстан

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Производительность труда в Татарстане: рост выработки на 35 %, эффект в 20 млн рублей и планы по расширению проекта

Производительность труда в Татарстане: рост выработки на 35 %, эффект в 20 млн рублей и планы по расширению проекта

В Татарстане активно развивается федеральный проект «Производительность труда» (в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»).

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