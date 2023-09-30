Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бутова
    "Сейчас формируется новая федеральная программа по экологическому оздоровлению водных объектов....." А сколько времен...Канализационные с...
  • Элеонора Коган
    Да, он хищник,но что поделаешь, такова жизнь.Я читала повесть  нашего замечательного писателя В.В.Бианки "Оранжевое г...В Тамбовской обла...
  • Элеонора Коган
    Спасибо за лечение ястреба!!! Маленький,маленький, а силёнка есть.В Тамбовской обла...

Юные активисты помогли тамбовским пенсионерам в уборке приусадебных участков

Юные активисты помогли тамбовским пенсионерам в уборке приусадебных участков

Тамбовские школьники присоединились к осеннему месячнику по благоустройству. Ребята не только благоустраивают пришкольные территории и общественные пространства, но помогают одиноко проживающим пожилым людям в уборке их приусадебных участков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх