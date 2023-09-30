Юные активисты помогли тамбовским пенсионерам в уборке приусадебных участков

Тамбовские школьники присоединились к осеннему месячнику по благоустройству. Ребята не только благоустраивают пришкольные территории и общественные пространства, но помогают одиноко проживающим пожилым людям в уборке их приусадебных участков.
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