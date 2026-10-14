В Сатке установили скульптуру Николая чудотворца, созданную по проекту Федора Конюхова

В Сатке установили бронзовую скульптуру Николая чудотворца Мысногорновского. Как рассказал на открытии губернатор Алексей Текслер, образ создан по проекту Фёдора Конюхова.
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