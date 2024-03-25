NHL Network: Овечкин забьет еще 5 голов в регулярном чемпионате-2023/24

Кабельный ТВ-канал НХЛ выступил с прогнозом — сколько шайб еще забросит Александр Овечкин в нынешнем сезоне и сколько ему останется в следующем до рекорда Уэйна Гретцки? Аналитики канала NHL Network считают, что в 12 последних матчах регулярного чемпионата российский нападающий «Вашингтона» забьет еще 5 голов.