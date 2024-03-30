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ИЗВЕСТИЯ iz

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Захлестнуть эмоции

Захлестнуть эмоции

Ежегодно 30 марта отмечается Всемирный день людей с биполярным аффективным расстройством. Это заболевание относится к болезням большой психиатрии — расстройствам, основанным на химическом дисбалансе в мозге.

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