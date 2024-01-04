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Надаль о предупреждении за затяжку времени: «В Брисбене очень влажно, поэтому мне пришлось поменять буквально каждую вещь. Да, я медленный, и я это знаю»

Испанец брал туалетный перерыв после первого сета матча с Джейсоном Кублером и опоздал на несколько секунд.

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