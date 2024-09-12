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Пермский университет подал иск против экс-ректора на сумму 2,2 миллиона рублей

Пермский университет подал иск против экс-ректора на сумму 2,2 миллиона рублей

Предметом судебного спора стали стимулирующие выплаты, назначенные бывшим сотрудникам.Пермский государственный национальный исследовательский университет подал иск против своего бывшего ректора Дмитрия Красильникова на сумму 2,2 миллиона рублей.

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